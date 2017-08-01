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14:33 (мск), источник: Вести.Ru

На Москву надвигается гроза

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказал представитель регионального МЧС.

«В ближайший час с сохранением до вечера в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

В ведомстве призвали москвичей переждать непогоду в помещении, обходить слабо укрепленные конструкции и не укрываться от дождя под деревьями. Во время грозы также не стоит находиться у водоемов, купаться и ловить рыбу.

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