На Москву надвигается гроза

«В ближайший час с сохранением до вечера в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

В ведомстве призвали москвичей переждать непогоду в помещении, обходить слабо укрепленные конструкции и не укрываться от дождя под деревьями. Во время грозы также не стоит находиться у водоемов, купаться и ловить рыбу.