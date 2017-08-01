В Московском областном суде произошла перестрелка
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые, рассказала РИА Новости адвокат Софья Рубасская.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые, рассказала РИА Новости адвокат Софья Рубасская.
«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала защитник, затруднившись сообщить другие подробности.
По словам адвоката, она услышала не менее 20 выстрелов.
В Красногорской станции скорой помощи рассказали, что к зданию Мособлсуда выехала бригада медиков.
Согласно базе данных Мособлсуда, сегодня в 11:00 в суде должны были начаться слушания по делу так называемой «банды ГТА», орудовавшей в Подмосковье. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с данным процессом.