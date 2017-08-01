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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В Московском областном суде произошла перестрелка

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые, рассказала РИА Новости адвокат Софья Рубасская.

«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала защитник, затруднившись сообщить другие подробности.

По словам адвоката, она услышала не менее 20 выстрелов.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП.

В Красногорской станции скорой помощи рассказали, что к зданию Мособлсуда выехала бригада медиков.

Согласно базе данных Мособлсуда, сегодня в 11:00 в суде должны были начаться слушания по делу так называемой «банды ГТА», орудовавшей в Подмосковье. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с данным процессом.

Комментарии
1
максим !!!
я думаю что там где правит беззаконие и коррупция со временем самосуд становится единственным способом достижения справедливости для гражданина - я не применительно к этой ситуации говорю тут могло что угодно случится ,но в целом если взглянуть на путинскую судебную систему с ее судьями миллионерами и шутовскими приговорами вывод напрашивается именно такой
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