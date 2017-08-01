В Московском областном суде произошла перестрелка

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП.

В Красногорской станции скорой помощи рассказали, что к зданию Мособлсуда выехала бригада медиков.



Согласно базе данных Мособлсуда, сегодня в 11:00 в суде должны были начаться слушания по делу так называемой «банды ГТА», орудовавшей в Подмосковье. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с данным процессом.