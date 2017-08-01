Бомбу сегодня искали по всем ж/д вокзалам республики и так и не нашли

«Прохожий обратил внимание на подозрительный предмет в здании вокзала в Уфе. Предмет был исследован специалистами и опасность исключена», — сообщили в транспортной полиции. К слову, раньше сообщалось, чтопосле сообщения о заложенной бомбе из здания вокзала были выведены около 300человек.

К слову, в Управлении Росгвардии по РБ сообщили противоречащую информацию. Так, в ведомстве рассказали, что в правоохранительные органы поступил звонок о том, что на Ж/Д вокзале заложена бомба. Однако, было неясно, откуда был совершен звонок, и какой конкретно вокзал и даже какой конкретно город имеется в виду. Поэтому было принято решение оцепить и проверить все ж/д вокзалы в Башкирии.