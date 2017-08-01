Полицейскому, расстрелявшему семью под Ростовом, предъявили обвинение

После предъявления обвинения Кадацкого допросили уже в качестве обвиняемого. Следователи также допросили потерпевшего по уголовному делу, который сейчас находится в больнице.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 11 июля на трассе «Ростов-Таганрог» майор полиции о Сергей Кадацкий расстрелял из охотничьего ружья бывшую жену и попытался убить ее отца, которые ехали, а автомобиле. После того как машина, в которой находились потерпевшие остановилась, Кадацкий произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. С места преступления Кадацкий скрылся, его задержали через несколько часов в Ростове-на-Дону.