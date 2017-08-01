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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Полицейскому, расстрелявшему семью под Ростовом, предъявили обвинение

В Ростовской области бывшему майору полиции Сергею Кадацкому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

После предъявления обвинения Кадацкого допросили уже в качестве обвиняемого. Следователи также допросили потерпевшего по уголовному делу, который сейчас находится в больнице.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 11 июля на трассе «Ростов-Таганрог» майор полиции о Сергей Кадацкий расстрелял из охотничьего ружья бывшую жену и попытался убить ее отца, которые ехали, а автомобиле. После того как машина, в которой находились потерпевшие остановилась, Кадацкий произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. С места преступления Кадацкий скрылся, его задержали через несколько часов в Ростове-на-Дону.

Через несколько дней пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщила о том, что начальника майора Кадацкого уволили из органов по отрицательным мотивам. Еще несколько руководителей понизили в должности, они получили предупреждения о неполном служебном соответствии и строгие выговоры.

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