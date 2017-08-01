В Троицком районе участковый и соседи вынесли пьяную женщину из горящего дома

«По прибытии дежурного отделения ПЧ № 237 к месту вызова было установлено, что происходит горение в комнате на 2-м этаже двухэтажного жилого дома. Здесь же находились очевидцы. Пожарный ПЧ № 237 Алексей Смирнов узнал от участкового, что внутри квартиры находится человек, поэтому взял лом и вместе с соседями и участковым направился вскрывать входную дверь квартиры», -сообщает пресс-служба противопожарной службы Челябинской области.

Однако вскрыть добротную железную дверь при помощи одного лома не получилось, и пожарному пришлось бежать вниз, к автоцистерне, за вторым ломом. Но участковый и жители дома в это время не бездействовали: им все же удалось вскрыть входную дверь, проникнуть внутрь горящей квартиры и вынести ее хозяйку на свежий воздух. У пострадавшей женщины — ожоги рук и ног, а также признаки отравления продуктами горения. Бригада «скорой медицинской помощи» доставила ее в районную больницу.