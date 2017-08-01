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15:42 (мск), источник: ivbg.ru

В Сестрорецке танковоз попал в ДТП

В Курортном районе Петербурга, в Сестрорецке, на Приморском шоссе (район новостроек в сторону города) танковоз «обидел» Mercedes и KIA.

Предполагают, что у трала отказали тормоза. ДТП произошло около 13:45, обошлось испугом девушки в KIA.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают, что пробке быть и предлагают объезжать место аварии через Разлив.

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