В Сестрорецке танковоз попал в ДТП
В Курортном районе Петербурга, в Сестрорецке, на Приморском шоссе (район новостроек в сторону города) танковоз «обидел» Mercedes и KIA.
В Курортном районе Петербурга, в Сестрорецке, на Приморском шоссе (район новостроек в сторону города) танковоз «обидел» Mercedes и KIA.
Предполагают, что у трала отказали тормоза. ДТП произошло около 13:45, обошлось испугом девушки в KIA.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают, что пробке быть и предлагают объезжать место аварии через Разлив.