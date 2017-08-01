Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу «банды ГТА».
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу «банды ГТА».
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — По предварительным данным, правоохранители обезвредили в Мособлсуде пять преступников, напавших на конвойных, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«По предварительным данным, нейтрализованы пять преступников. Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных», — сказал источник.
Ранее стало известно, что в Московском областном суде произошла стрельба, есть раненые.
«Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у
До этого
В свою очередь в СМИ появилась информация о том, что в Мособлсуде произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой «банды ГТА».
Как сообщалось, по делу «банды ГТА» проходят девять обвиняемых. Мособлсуд 19 июля начала рассматривать по существу это дело.