Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — По предварительным данным, правоохранители обезвредили в Мособлсуде пять преступников, напавших на конвойных, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«По предварительным данным, нейтрализованы пять преступников. Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в Московском областном суде произошла стрельба, есть раненые.

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«Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у кого-то из сотрудников (конвоиров) забрали оружие и стреляли по сотрудникам. Я видела одного пристава — женщину, которая была вся в крови. Говорят, ранен еще один человек», — сообщила «Интерфаксу» адвокат Софья Рубасская. Она отметила, что пострадавшим оказывается помощь прибывшей на место бригадой скорой помощи.

До этого пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила «Интерфаксу», что из здания суда идет эвакуация в связи с инцидентом на одном из заседаний.

Пресс-секретарь добавила, что каких-либо подробностей в настоящий момент она сообщить не может.

В свою очередь в СМИ появилась информация о том, что в Мособлсуде произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой «банды ГТА».