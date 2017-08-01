В Черняховске пьяный мужчина врезался в дерево на угнанном авто

Угон был совершен 31 июля около 17:30 на улице Тельмана в районном центре. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник угнал припаркованный во дворе одного из домов автомобиль «УАЗ» потому что хотел покататься по городу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина проехал на машине всего 10 метров и врезался в дерево. Подозреваемого задержали на месте происшествия, оперативно прибывшие полицейские.