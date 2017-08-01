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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

В Черняховске пьяный мужчина врезался в дерево на угнанном авто

В Черняховске полицейские по горячим следам задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

Угон был совершен 31 июля около 17:30 на улице Тельмана в районном центре. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник угнал припаркованный во дворе одного из домов автомобиль «УАЗ» потому что хотел покататься по городу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина проехал на машине всего 10 метров и врезался в дерево. Подозреваемого задержали на месте происшествия, оперативно прибывшие полицейские.

Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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