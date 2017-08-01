Четверо фигурантов дела «банды GTA» убиты в перестрелке в Мособлсуде

«Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — сказала Татосова.

Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты. Диана Татосова Адвокат

Позднее в ГУ МВД по Московской области уточнили, что убиты трое преступников, еще двое были ранены.

Так называемая «банда GTA» получила печальную известность после нападений на водителей в Подмосковье. По версии следствия, участники группировки раскладывали на трассе шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров остановившихся машин.