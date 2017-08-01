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15:24 (мск), источник: РБК

Четверо членов «банды ГТА» погибли в перестрелке в Мособлсуде

В Мособлсуде завязалась перестрелка на заседании по делу «банды ГТА». По разным данным, погибли четверо обвиняемых. Среди раненых конвоир и судебный пристав.

В ходе перестрелки в Мособлсуде, о которой ранее сообщали СМИ, были несколько членов «банды ГТА». «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимых сообщает, что убиты четверо участников банды.

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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что погибли трое обвиняемых, еще двое обезоружены.

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Осведомленный источник «Интерфакса» также говорит, что в перестрелке участвовали пять преступников. Они напали на конвойных с огнестрельным оружием, но, по предварительным данным, все были нейтрализованы. Агентство не уточняет, был ли кто-то из них убит.

Источник РБК в МВД подтвердил гибель членов банды в перестрелке, однако не смогли назвать их точное число.

Комментарии
3
Олег Волынкин
Это тебе воробьев не на рыбке бабки подымать
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Игорь Чернов
Для ББ Это предпосылка. No comments.
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Брис Борисович
Офигеть.Это ,что,лихие ковбои,на ура???Нет слов.
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Перестрелка в Мособлсуде: нейтрализованы 5 членов «банды ГТА»
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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