Четверо членов «банды ГТА» погибли в перестрелке в Мособлсуде

В ходе перестрелки в Мособлсуде, о которой ранее сообщали СМИ, были несколько членов «банды ГТА». «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимых сообщает, что убиты четверо участников банды.



Осведомленный источник «Интерфакса» также говорит, что в перестрелке участвовали пять преступников. Они напали на конвойных с огнестрельным оружием, но, по предварительным данным, все были нейтрализованы. Агентство не уточняет, был ли кто-то из них убит.



Источник РБК в МВД подтвердил гибель членов банды в перестрелке, однако не смогли назвать их точное число.