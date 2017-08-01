Четверо членов «банды ГТА» погибли в перестрелке в Мособлсуде
В Мособлсуде завязалась перестрелка на заседании по делу «банды ГТА». По разным данным, погибли четверо обвиняемых. Среди раненых конвоир и судебный пристав.
В Мособлсуде завязалась перестрелка на заседании по делу «банды ГТА». По разным данным, погибли четверо обвиняемых. Среди раненых конвоир и судебный пристав.
В ходе перестрелки в Мособлсуде, о которой ранее сообщали СМИ, были несколько членов «банды ГТА». «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимых сообщает, что убиты четверо участников банды.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что погибли трое обвиняемых, еще двое обезоружены.
Осведомленный источник «Интерфакса» также говорит, что в перестрелке участвовали пять преступников. Они напали на конвойных с огнестрельным оружием, но, по предварительным данным, все были нейтрализованы. Агентство не уточняет, был ли
Источник РБК в МВД подтвердил гибель членов банды в перестрелке, однако не смогли назвать их точное число.