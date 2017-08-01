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16:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанский предприниматель задолжал государству 53 миллиона рублей

Уголовное дело возбуждено в Кавказском районе по факту уклонение от уплаты налогов.

Прокуратура Кавказского района провела проверку налоговых деклараций одного из индивидуальных предпринимателей. Выяснилось, что бизнесмен использовал «фирмы-однодневки», чтобы не платить налоги. В результате он не доплатил в казну больше 53 миллионов рублей.

«Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых территориальными отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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