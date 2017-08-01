Кубанский предприниматель задолжал государству 53 миллиона рублей
Уголовное дело возбуждено в Кавказском районе по факту уклонение от уплаты налогов.
Уголовное дело возбуждено в Кавказском районе по факту уклонение от уплаты налогов.
Прокуратура Кавказского района провела проверку налоговых деклараций одного из индивидуальных предпринимателей. Выяснилось, что бизнесмен использовал «фирмы-однодневки», чтобы не платить налоги. В результате он не доплатил в казну больше 53 миллионов рублей.
«Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых территориальными отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере», — сообщает