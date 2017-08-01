Несколько регионов Дальнего Востока остались без света
По предварительным данным, аварию устранят через три часа.
По предварительным данным, аварию устранят через три часа.
Несколько регионов Дальнего Востока остались без света
По информации «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК), произошла системная авария.
Сейчас энергетики выясняют причины ЧП. Без электричества остались Благовещенск, Биробиджан, часть населенных пунктов Приморья и Хабаровского края.
В Хабаровске свет отключился Индустриальном и Южном районах.
Энергетики сообщают, что на устранение аварии уйдет примерно 3 часа.
По уточненной информации, сработала автоматика частотной разгрузки в связи с аварийным отключением двух линий 500 кВ на Бурейской ГЭС.