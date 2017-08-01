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15:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Несколько регионов Дальнего Востока остались без света

По предварительным данным, аварию устранят через три часа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Несколько регионов Дальнего Востока остались без света из-за аварии на Зейской ГЭС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По предварительным данным, ее устранение займет около трех часов.

По информации «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК), произошла системная авария.

Сейчас энергетики выясняют причины ЧП. Без электричества остались Благовещенск, Биробиджан, часть населенных пунктов Приморья и Хабаровского края.

В Хабаровске свет отключился Индустриальном и Южном районах.

Энергетики сообщают, что на устранение аварии уйдет примерно 3 часа.

По уточненной информации, сработала автоматика частотной разгрузки в связи с аварийным отключением двух линий 500 кВ на Бурейской ГЭС.

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