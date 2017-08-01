Житель Гродно из-за неразделенной любви разбил семь машин
1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/.
1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/.
В Гродно под горячую руку 17-летнего юноши попались легковые автомобили, припаркованные по улице Кленовой. Хулиган специально не выбирал машины, да и не имел намерения мстить за
«Одна из них завершилась тем, что парень употребил спиртные напитки и выместил чувства на транспортных средствах ни в чем не повинных людей», — отметили в
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. По статье «хулиганство» возбуждено уголовное дело.