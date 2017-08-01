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15:30 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Гродно из-за неразделенной любви разбил семь машин

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за неразделенной любви 17-летний житель Гродно разбил во дворе семь автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В Гродно под горячую руку 17-летнего юноши попались легковые автомобили, припаркованные по улице Кленовой. Хулиган специально не выбирал машины, да и не имел намерения мстить за что-либо их хозяевам. Как оказалось, причиной поступка стала неразделенная любовь: накануне молодой человек расстался с девушкой. Попытки вернуть ее не увенчались успехом.

«Одна из них завершилась тем, что парень употребил спиртные напитки и выместил чувства на транспортных средствах ни в чем не повинных людей», — отметили в пресс-службе УВД.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. По статье «хулиганство» возбуждено уголовное дело.

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