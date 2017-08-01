Житель Гродно из-за неразделенной любви разбил семь машин

В Гродно под горячую руку 17-летнего юноши попались легковые автомобили, припаркованные по улице Кленовой. Хулиган специально не выбирал машины, да и не имел намерения мстить за что-либо их хозяевам. Как оказалось, причиной поступка стала неразделенная любовь: накануне молодой человек расстался с девушкой. Попытки вернуть ее не увенчались успехом.