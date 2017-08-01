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15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске возбудили дело после «покушения» на памятник Николаю II

НОВОСИБИРСК, 1 авг — РИА Новости. Полиция в Новосибирске возбудила уголовное дело по статье «вандализм» в отношении местного жителя, который ночью пытался разбить памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

Как сообщалось, в ночь на вторник экипаж вневедомственной охраны заметил около памятника мужчину с лестницей, который, забравшись на нее, топором наносил удары по памятнику. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан. Задержанный оказался жителем Новосибирска 1985 года рождения, который не пояснил причины поступка. Между тем ему удалось повредить часть скульптуры цесаревича Алексея, а именно голову.

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«По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 214 УК РФ «вандализм», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемый по делу по-прежнему отказывается от дачи показаний. Мужчине грозит наказание от крупного штрафа до ареста на срок до трех месяцев.

Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею открыли 16 июля в Новосибирске у собора имени Александра Невского. В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести «во исполнение рекомендации Священного Синода». По инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на строительство памятника. Новосибирск до 1926 года назывался Ново-Николаевском.

В апреле, комментируя прозвучавшую в СМИ информацию о планах по установке в городе памятника императору Николаю II, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ему неизвестно об этом, в горадминистрацию с такой инициативой никто не обращался. Тогда он сообщил, что если памятник и будет установлен, то на территории РПЦ.

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