В Новосибирске возбудили дело после «покушения» на памятник Николаю II

Как сообщалось, в ночь на вторник экипаж вневедомственной охраны заметил около памятника мужчину с лестницей, который, забравшись на нее, топором наносил удары по памятнику. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан. Задержанный оказался жителем Новосибирска 1985 года рождения, который не пояснил причины поступка. Между тем ему удалось повредить часть скульптуры цесаревича Алексея, а именно голову.

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«По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 214 УК РФ «вандализм», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемый по делу по-прежнему отказывается от дачи показаний. Мужчине грозит наказание от крупного штрафа до ареста на срок до трех месяцев.

Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею открыли 16 июля в Новосибирске у собора имени Александра Невского. В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести «во исполнение рекомендации Священного Синода». По инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на строительство памятника. Новосибирск до 1926 года назывался Ново-Николаевском.