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16:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

В лагере на Курочкино ребёнок заболел серозным менингитом

Вирус был занесён извне.

В лагере «Восход» под Челябинском один ребёнок заболел серозным менингитом, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь городского управления здравоохранения Ирина Пономарёва.

Ребёнок заболел на четвёртый день смены. По предварительной информации, вирус был занесён извне. В озере Курочкино, которое находится на территории лагеря, дети ни разу не купались.

«В лагерь выезжала комиссия с представителями Роспотребнадзора. Все противоэпидемические мероприятия проведены, детей осматривают дважды в день», — рассказывает Ирина Пономарёва.

Напомним, в июле в спортивном лагере «Олимпиец» под Челябинском дети заразились менингитом. Как выяснилось позднее, они заразились до начала смены, употребляя воду из одной бутылки.

С июля 2017 года в городе врачи отметили сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. С 1 по 23 июля диагноз ЭВИ подтверждён у 20 челябинцев.

Южноуральские врачи просят родителей соблюдать спокойствие и при первых симптомах недомогания вызывать на дом врача. Взрослых должно насторожить снижение активности ребёнка, головная боль, рвота и повышенная температура.

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