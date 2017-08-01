В лагере на Курочкино ребёнок заболел серозным менингитом
Вирус был занесён извне.
Вирус был занесён извне.
В лагере «Восход» под Челябинском один ребёнок заболел серозным менингитом, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск»
Ребёнок заболел на четвёртый день смены. По предварительной информации, вирус был занесён извне. В озере Курочкино, которое находится на территории лагеря, дети ни разу не купались.
«В лагерь выезжала комиссия с представителями Роспотребнадзора. Все противоэпидемические мероприятия проведены, детей осматривают дважды в день», — рассказывает Ирина Пономарёва.
Напомним, в июле в спортивном лагере «Олимпиец» под Челябинском дети заразились менингитом. Как выяснилось позднее, они заразились до начала смены, употребляя воду из одной бутылки.
С июля 2017 года в городе врачи отметили сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. С 1 по 23 июля диагноз ЭВИ подтверждён у 20 челябинцев.
Южноуральские врачи просят родителей соблюдать спокойствие и при первых симптомах недомогания вызывать на дом врача. Взрослых должно насторожить снижение активности ребёнка, головная боль, рвота и повышенная температура.