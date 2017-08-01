Пермский краевой суд оставил в силе приговор организатору торговли людьми

Члены группы находили девушек на территории Пермского края и Челябинской области желающих работать за границей. Они предлагали им якобы хорошую и интересную работу в Бахрейне и Саудовской Аравии. Оказавшись за рубежом, девушки были переданы неустановленным лицам, которые принуждали их к занятию проституцией и иным формам сексуальной эксплуатации. Действовала группа с 2013 года по март 2016 года. За этот период соучастники получили доход в долларах США, эквивалентный сумме не менее 4 млн руб., завербовав и продав за границу 23 женщины.



Деятельность группы была раскрыта благодаря тому, что одной из потерпевших удалось сбежать из плена и сообщить об этом в правоохранительные органы.



В ходе следствия обвиняемая изъявила желание сотрудничать со следствием, рассказать о совершенном преступлении, роли соучастников, в связи с чем, с ней заключено досудебное соглашение, и уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимую к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму боле 4,5 млн. руб. Осужденная пыталась обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но ее жалоба была оставлена Пермским краевым судом без удовлетворения.