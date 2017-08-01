В Ростовской области жителя многоэтажки задержали за поджог лифта
В Волгодонске Ростовской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге лифта в доме, сообщает
В Волгодонске Ростовской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге лифта в доме, сообщает
Задержанный — 29-летний житель подъезда, в котором произошло возгорание. По данным полиции, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, бросил в кабину лифта зажженные газеты, что и стало причиной пожара. Сумма ущерба составила около миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение имущества».
Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.