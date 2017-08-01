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17:30 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области жителя многоэтажки задержали за поджог лифта

В Волгодонске Ростовской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге лифта в доме, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Задержанный — 29-летний житель подъезда, в котором произошло возгорание. По данным полиции, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, бросил в кабину лифта зажженные газеты, что и стало причиной пожара. Сумма ущерба составила около миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение имущества».

Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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