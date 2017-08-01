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16:13 (мск), источник: Ведомости

Минэнерго сообщило о нарушении энергоснабжения на Дальнем Востоке

Минэнерго России сообщило о нарушениях в электроснабжении Хабаровского края.

По данным министерства, 1 августа в 14.07 действием защит отключились ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС — Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС — Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская — Хейхэ и другие линии. По предварительным данным, масштаб отключений электроэнергии на Дальнем Востоке превысил 400 МВт, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Поставки электроэнергии в Китай в результате аварии были приостановлены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта).

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