Минэнерго сообщило о нарушении энергоснабжения на Дальнем Востоке
Минэнерго России сообщило о нарушениях в электроснабжении Хабаровского края.
Минэнерго России сообщило о нарушениях в электроснабжении Хабаровского края.
По данным министерства, 1 августа в 14.07 действием защит отключились ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС — Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС — Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская — Хейхэ и другие линии. По предварительным данным, масштаб отключений электроэнергии на Дальнем Востоке превысил 400 МВт, сообщила
Поставки электроэнергии в Китай в результате аварии были приостановлены, сообщили «Интерфаксу» в