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17:20 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Трое напавших на конвоиров в Мособлсуде убиты, еще двое ранены

Трое открывших стрельбу в здании Московского областного суда убиты и еще двое ранены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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«Сегодня примерно в 14:00 в здание Мособлсуда сотрудниками отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России по Московской области осуществлялось конвоирование на судебное заседание пятерых арестованных за бандитизм. По предварительной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены», — рассказала Петрова.

В результате стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

Стрельбу устроили фигуранты дела так называемой «банды ГТА», заявила в беседе с Агентством «Москва» адвокат Диана Татосова, представлявшая ранее в суде фигурантов дела.

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Как сообщили ранее Агентства «Москва» в пресс-службе Минздрава Подмосковья, жизни двоих пострадавших при стрельбе в Мособлсуде ничего не угрожает. «Госпитализированы два пациента — мужчина и женщина. Оба с ушибами, их жизни ничего не угрожает. С огнестрельными ранениями (пострадавших — прим. Агентства “Москва”) не поступало», — уточнил собеседник агентства.

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В приемном отделении стационара Красногорской городской больницы № 1 ранее Агентству «Москва» ранее сообщили, что в медучреждение доставили одного из пострадавших при стрельбе в Мособлсуде.

Ранее Агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах о том, что людей эвакуировали из здания Мособлсуда из-за стрельбы. Адвокат Софья Рубасская, находившаяся в здании суда в момент ЧП, рассказала агентству, что один из подсудимых разоружил пристава и начал стрельбу.

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