Трое напавших на конвоиров в Мособлсуде убиты, еще двое ранены
Трое открывших стрельбу в здании Московского областного суда убиты и еще двое ранены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник
Трое открывших стрельбу в здании Московского областного суда убиты и еще двое ранены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник
«Сегодня примерно в 14:00 в здание Мособлсуда сотрудниками отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России по Московской области осуществлялось конвоирование на судебное заседание пятерых арестованных за бандитизм. По предварительной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены», — рассказала Петрова.
В результате стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.
Стрельбу устроили фигуранты дела так называемой «банды ГТА», заявила в беседе с Агентством «Москва» адвокат Диана Татосова, представлявшая ранее в суде фигурантов дела.
Как сообщили ранее Агентства «Москва» в
В приемном отделении стационара Красногорской городской больницы № 1 ранее Агентству «Москва» ранее сообщили, что в медучреждение доставили одного из пострадавших при стрельбе в Мособлсуде.
Ранее Агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах о том, что людей эвакуировали из здания Мособлсуда