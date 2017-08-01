Оглашение приговора по делу о стрельбе в новогоднюю ночь перенесли на 2 августа
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оглашение приговора по делу о стрельбе в новогоднюю ночь перенесли на 2 августа, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оглашение приговора по делу о стрельбе в новогоднюю ночь перенесли на 2 августа, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
Оглашение приговора должно было состояться сегодня в 15.30. О причинах переноса не сообщается.
Прокурор во время прений запросил фигуранту 3 года лишения свободы. Пострадавший милиционер попросил суд назначить минчанину наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Ранним утром 1 января на линию 102 поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова шумят, мешают отдыхать. По адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции. По прибытии на место вызова тот убедился, что из квартиры исходит достаточно громкий звук музыки и слышны голоса.
Дверь квартиры открыл мужчина в состоянии опьянения. Он пошатывался, в разговоре использовал нецензурную брань. По материалам дела, минчанин ударил правоохранителя ногой в область живота, хватался за горло руками, несколько раз ударил головой об обрамление проема лифта. В
Пострадавший милиционер не требовал компенсации морального вреда. Вместе с тем правоохранитель просил о компенсации материального ущерба. Речь идет о Br87 — это стоимость форменного обмундирования с учетом износа.
Суд приступил к рассмотрению дела о стрельбе в новогоднюю ночьОбвиняемым по делу проходит минчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).
Как ранее прокомментировал в интервью БЕЛТА министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сотруднику милиции, который был вынужден применить оружие против напавшего на него минчанина, не хватило опыта и физической подготовки в стрессовой ситуации. «По мнению МВД, нарушений в действиях сотрудника милиции нет, — сказал министр. — Вместе с тем считаю, что здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях. Очевидно, в тот момент молодому сотруднику не хватило именно этих навыков и оперативного опыта».