Оглашение приговора по делу о стрельбе в новогоднюю ночь перенесли на 2 августа

Источник: БЕЛТА

Оглашение приговора должно было состояться сегодня в 15.30. О причинах переноса не сообщается.

Прокурор во время прений запросил фигуранту 3 года лишения свободы. Пострадавший милиционер попросил суд назначить минчанину наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Ранним утром 1 января на линию 102 поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова шумят, мешают отдыхать. По адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции. По прибытии на место вызова тот убедился, что из квартиры исходит достаточно громкий звук музыки и слышны голоса.

Дверь квартиры открыл мужчина в состоянии опьянения. Он пошатывался, в разговоре использовал нецензурную брань. По материалам дела, минчанин ударил правоохранителя ногой в область живота, хватался за горло руками, несколько раз ударил головой об обрамление проема лифта. В какой-то момент мужчина схватился за низ кобуры и начал тянуть, пытаясь вытащить табельное оружие. Борьба в результате закончилась тремя выстрелами, два из которых попали в ногу и спину обвиняемого.

Пострадавший милиционер не требовал компенсации морального вреда. Вместе с тем правоохранитель просил о компенсации материального ущерба. Речь идет о Br87 — это стоимость форменного обмундирования с учетом износа.

Суд приступил к рассмотрению дела о стрельбе в новогоднюю ночьОбвиняемым по делу проходит минчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).