В Дзержинске директора фирмы осудили за смертельный салют

Установлено, что вечером 28 мая 2016 года на площади Дзержинского фирма подсудимого произвела запуск фейерверочного показа, в ходе которого одна из мортир (пусковое устройство) из-за разрушения удерживающего ее каркаса отклонилась от вертикального положения. В результате изменения траектории полета фейерверочный шар упал на жителей города, пришедших на праздничный салют. Именно подсудимый принял решение при запуске фейерверочного показа о применении каркасов ненадлежащей прочности, а также мортир, запрещенных к использованию.
Кстати, тогда за медицинской помощью обратились 17 человек, получивших телесные повреждения различной степени тяжести.
В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал частично. Тем не менее суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора директору фирмы в совершении преступления, предусмотренного статьей 218 УК РФ (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Приговор в законную силу пока не вступил.