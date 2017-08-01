В Дзержинске директора фирмы осудили за смертельный салют

Установлено, что вечером 28 мая 2016 года на площади Дзержинского фирма подсудимого произвела запуск фейерверочного показа, в ходе которого одна из мортир (пусковое устройство) из-за разрушения удерживающего ее каркаса отклонилась от вертикального положения. В результате изменения траектории полета фейерверочный шар упал на жителей города, пришедших на праздничный салют. Именно подсудимый принял решение при запуске фейерверочного показа о применении каркасов ненадлежащей прочности, а также мортир, запрещенных к использованию.