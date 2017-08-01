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16:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Дзержинске директора фирмы осудили за смертельный салют

В городе Дзержинске Нижегородской области вынесли приговор 33-летнему директору фирмы пиротехнических изделий, признанному виновным в гибели пенсионерки во время салюта на День города в прошлом году. Несмотря на тяжесть последствий неправильно организованного пиротехнического шоу, мужчина получил три года условно, сообщили «РГ» в СУ СК по региону.

Установлено, что вечером 28 мая 2016 года на площади Дзержинского фирма подсудимого произвела запуск фейерверочного показа, в ходе которого одна из мортир (пусковое устройство) из-за разрушения удерживающего ее каркаса отклонилась от вертикального положения. В результате изменения траектории полета фейерверочный шар упал на жителей города, пришедших на праздничный салют. Именно подсудимый принял решение при запуске фейерверочного показа о применении каркасов ненадлежащей прочности, а также мортир, запрещенных к использованию.

Кстати, тогда за медицинской помощью обратились 17 человек, получивших телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал частично. Тем не менее суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора директору фирмы в совершении преступления, предусмотренного статьей 218 УК РФ (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговор в законную силу пока не вступил.

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