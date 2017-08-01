Под Нязепетровском остановили пьяного «тестя начальника ГИБДД»

По словам водителей, владелец Mitsubishi привлек внимание тем, что «вилял» на дороге и подрезал машины. Его удалось остановить. Хозяин еле стоял на ногах. Мужчины вызвали инспекторов ГИБДД. Однако те в течение двух часов не приехали. В итоге южноуральцы выложили видео с пьяным водителем в Сеть в надежде, что «тестя начальника ГИБДД» накажут.