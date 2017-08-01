Пермяки не доверяют следователям из Лондона

В Пермском крае возбудили уголовное дело об убийстве предпринимателя Ивана Шатрова. Он входил в наблюдательный совет лопнувшего Экопромбанка. Тело бизнесмена нашли в Лондоне в 2016 году.

Правоохранители туманного Альбиона пришли к выводу, что Шатров покончил собой, пишет газета «Коммерсант». В комнате нашли предсмертную записку, содержание которой до сих пор неизвестно. Родственники Шатрова с версией о самоубийстве не согласились, и теперь необходимые экспертизы проведут уже в России.

В пресс-службе следственного управления СКР не стали комментировать эту ситуацию. «Не разрешает нам руководство ничего рассказывать по этому делу», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

Стоит напомнить, что Иван Шатров отправился в Лондон после задержания в России зампредседателя правления пермского Экопромбанка Вадима Манина. Тело предпринимателя найдено в квартире другого члена наблюдательного совета Александра Гутина.

Пермские СМИ еще год назад сообщали, что версия о самоубийстве выглядит подозрительно: в семье 30-летнего бизнесмена незадолго до его кончины родилась двойня и он выглядел вполне довольным жизнью.