Пермяки не доверяют следователям из Лондона
Которые расследуют смерть банкира.
Которые расследуют смерть банкира.
В Пермском крае возбудили уголовное дело об убийстве предпринимателя Ивана Шатрова. Он входил в наблюдательный совет лопнувшего Экопромбанка. Тело бизнесмена нашли в Лондоне в 2016 году.
Правоохранители туманного Альбиона пришли к выводу, что Шатров покончил собой, пишет газета «Коммерсант». В комнате нашли предсмертную записку, содержание которой до сих пор неизвестно. Родственники Шатрова с версией о самоубийстве не согласились, и теперь необходимые экспертизы проведут уже в России.
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Стоит напомнить, что Иван Шатров отправился в Лондон после задержания в России зампредседателя правления пермского Экопромбанка Вадима Манина. Тело предпринимателя найдено в квартире другого члена наблюдательного совета Александра Гутина.
Пермские СМИ еще год назад сообщали, что версия о самоубийстве выглядит подозрительно: в семье 30-летнего бизнесмена незадолго до его кончины родилась двойня и он выглядел вполне довольным жизнью.
Лицензию у Экопромбанка отобрали в 2014 году, после чего