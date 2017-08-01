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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Банда ГТА» напала на суд

Сегодня днем подсудимые по делу «банды ГТА» в здании Мособлсуда напали на судебных приставов и конвоиров и попытались сбежать. В результате трое приставов получили ранения, по предварительным данным, трое злоумышленников были застрелены конвоирами.

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О стрельбе в Мособлсуде стало известно около двух часов дня. Сначала руководитель пресс-службы суда Наталья Осипова сообщила, что из здания ведется эвакуация людей, все заседания прерваны. Вскоре стала понятна и причина. Сегодня в суде продолжался процесс по делу девяти выходцев из среднеазиатских республик, которые, по данным СКР, в 2012—2014 годах совершали нападения на водителей автомобилей в Калужской области и Подмосковье. Их жертвами стали 17 человек, еще двоим потерпевшим удалось выжить.

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Всего по делу проходят девять человек. Видимо, понимая, что избежать приговора им не удастся, пятеро из них решили бежать. В служебном лифте, один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. На помощь сообщнику бросились и другие. Им удалось отобрать у конвоиров оружие и освободиться от наручников. Один из конвоиров был избит настолько жестоко, что позже его пришлось госпитализировать и поместить в реанимацию.

Конвоиры успели поднять тревогу, и по всему зданию суда по громкой связи была передана команда всем срочно покинуть здание. Заседания были прерваны, судьи — специально отведенными для них лифтами, а остальные — общим порядком были эвакуированы. Тем временем к месту событий подтянулись сотрудники Росгвардии.

При выходе из лифта на третьем этаже между ними и злоумышленниками завязалась перестрелка. Трое бандитов были убиты на месте, двое — тяжело ранены.

Примерно через 45 минут судьи и посетители вернулись в залы заседаний.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

Александр Александров

Комментарии
4
Юрий Гузов
Постановка или подстава?? Какие не квалифицированные конвоиры или их купил криминал? Почему не добили всех остальных бандитов? Оставили еще раз для побега? Позор
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Игорь Привалов
Какой суд?? Четвертовать на лобной площади на какой-нибудь праздник под бесплатный чай и пирожки!!!
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Игорь Сохарев
Сколько раз говорить что растреливать нужно на месте.
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