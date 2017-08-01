«Банда ГТА» напала на суд

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О стрельбе в Мособлсуде стало известно около двух часов дня. Сначала руководитель пресс-службы суда Наталья Осипова сообщила, что из здания ведется эвакуация людей, все заседания прерваны. Вскоре стала понятна и причина. Сегодня в суде продолжался процесс по делу девяти выходцев из среднеазиатских республик, которые, по данным СКР, в 2012—2014 годах совершали нападения на водителей автомобилей в Калужской области и Подмосковье. Их жертвами стали 17 человек, еще двоим потерпевшим удалось выжить.

Всего по делу проходят девять человек. Видимо, понимая, что избежать приговора им не удастся, пятеро из них решили бежать. В служебном лифте, один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. На помощь сообщнику бросились и другие. Им удалось отобрать у конвоиров оружие и освободиться от наручников. Один из конвоиров был избит настолько жестоко, что позже его пришлось госпитализировать и поместить в реанимацию.

Конвоиры успели поднять тревогу, и по всему зданию суда по громкой связи была передана команда всем срочно покинуть здание. Заседания были прерваны, судьи — специально отведенными для них лифтами, а остальные — общим порядком были эвакуированы. Тем временем к месту событий подтянулись сотрудники Росгвардии.

При выходе из лифта на третьем этаже между ними и злоумышленниками завязалась перестрелка. Трое бандитов были убиты на месте, двое — тяжело ранены.

Примерно через 45 минут судьи и посетители вернулись в залы заседаний.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).