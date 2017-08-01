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17:39 (мск), источник: ТАСС

«Банда ГТА». Досье

1 августа 2017 года в здании Мособлсуда пять подсудимых напали на конвоиров и попытались скрыться.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2017 года в здании Московского областного суда пятеро подсудимых обезоружили конвой и открыли стрельбу. По данным ГУ МВД по Москве, все они принадлежали к так называемой «банды ГТА».

Трех нападавших ликвидировали, еще двое были обезоружены и задержаны.

В ходе стрельбы ранение получили два полицейских и служащий Росгвардии.

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Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о банде GTA, члены которой убивали водителей и пассажиров легковых машин на трассе М4 «Дон» в Московской области.

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Убийства на трассе «Дон»

2014 году в СМИ появилась информация, что на трассе М4 «Дон» в Московской области неизвестные по ночам разбрасывают по проезжей части шипы-ловушки и другие острые предметы, а затем расстреливают водителей и пассажиров автомобилей, остановившихся из-за проколов колес.

Предположительно, первое нападение на трассе с таким «почерком» произошло 3 мая 2014 года на 84-м км трассы — тогда преступники расстреляли из двух пистолетов 64-летнего Анатолия Лебедева и его 62-летнюю супругу Татьяну. При этом из их автомобиля Kia Ceed пропал только планшетный компьютер.

Число аналогичных убийств возросло летом 2014 года. Вскоре в публикациях СМИ за преступниками закрепилось название «банда GTA», по наименованию серии компьютерных игр Grand Theft Auto (с амер. англ. «угон автомобиля»), где игровой процесс часто сопровождается убийствами и ограблениями водителей. Всего, как сообщали СМИ, до конца августа 2014 года на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей были убиты 17 человек.

При этом еще двое водителей, подвергшихся нападению, выжили — с их слов были составлены фотороботы убийц.

Ликвидация банды

В ночь на 6 ноября 2014 года в различных районах Подмосковья были задержаны подозреваемые по делу. При этом в поселке Удельная (Раменский район, Московская обл.) один из предполагаемых лидеров банды, уроженец Узбекистана Ибайдулло Субханов (он же Рустам Усманов), оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В доме Субханова и у других подозреваемых были обнаружены запасы оружия и боеприпасов. Как писали СМИ, Субханов скрывался в одной из построек на территории загородного коттеджа, принадлежавшего родственнику начальника управделами генпрокуратуры РФ Алексея Староверова. Впоследствии Староверов был допрошен в качестве свидетеля и отпущен. Обвинений ему не предъявлялось, в 2015 году Староверов был уволен со службы по собственному желанию.

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Мотивы убийств

Первоначально сообщалось, что некоторые члены банды были вербовщиками террористической организации «Исламское государство», а также состояли в исламистской группировке «Хизб ут-Тахрир» (обе организации запрещены в РФ). В СМИ проходила информация, что участники группировки, возглавляемой Субхановым, убивали людей по идейным соображениям и называли себя членами «джамаата» (так часто называли террористические группировки на Северном Кавказе).

Однако 12 ноября 2014 года официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что «при совершении убийств участники банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв».

Личности подозреваемых

Всего в России 6—7 ноября 2014 ггода были арестованы девять граждан Таджикистана, Узбекистана и Казахстана: Зафарджон Гулямов (26 лет), Хазратхон Додохонов (33 года), Шерджон Кодиров (30 лет), Абдумуким Мамадчонов (35 лет), Мирзомавлон Мирзошарипов (34 года), Холик Субханов (42 года), Анвар Улугмурадов (39 лет), Умар Хасанов (30 лет) и Фазлитдин Хасанов (30 лет).

Еще четверо предполагаемых членов «банды ГТА» остаются в федеральном розыске, двое из них — Баир Гуломов и Фаррух Азамджонов — были арестованы в Таджикистане в ноябре 2015 г. и в июне 2016 г. соответственно. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.

По данным следствия, преступная группировка была сформирована в марте 2012 года.

Судебные слушания

23 июня 2016 года было завершено расследование по уголовному делу о преступной деятельности банды, обвинение предъявлено девяти ее членам, задержанным в России. Им вменяется убийство 17 человек и два покушения на убийство (пункты «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, УК РФ).

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Чем известна банда ГТА

Также их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия организованной группой»); частью 2 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»); пунктам «а», «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»); частью 2 статьи 325 УК РФ («Похищение личных документов»). Как сообщает адвокат одного из подсудимых Климат Гусейнова, обвиняемые полностью или частично признали свою вину.

28 июня 2016 года дело «банды ГТА» поступило в Московский областной суд. Первое слушание по делу прошло 13 июля 2016 года. По просьбе адвокатов, из-за необходимости изучения 170 томов уголовного дела, слушание было перенесено на 1 августа.

1 августа 2016 года в Московском областном суде начались слушания по существу. Тогда СМИ сообщали, что суд продлится около полугода, однако процесс затянулся более чем на год.

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