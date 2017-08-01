В Агрызском районе найдено тело мужчины, утонувшего две недели назад

Предположительно, тело принадлежит утонувшему 16 июля 32-летнему мужчине. В тот день он и 10-летний мальчик утонули в реке Иж. Тело мальчика вскоре было найдено, а тело мужчины обнаружили только 1 августа.

О всплывшем на поверхность реки Иж утопленнике сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 в Агрызском районе сегодня в 8.20. Когда спасатели прибыли на место, труп уже снесло сильным течением реки и нашли его только во втором часу дня. Тело было в пяти километрах от места обнаружения.