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17:28 (мск), источник: РИАЦ

Полицейские задержали мужчину с 2 тысячами доз «синтетики»

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ворошиловского район Управления МВД России по г. Волгограду, совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы и инспекторами городской ГАИ задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков.

В результате оперативных мероприятий во дворе дома по ул. Лужская правоохранители остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 36-летний житель Казахстана. В ходе личного досмотра и осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято синтетического наркотическое вещество содержащее N-метилэфедрон, количества которого хватило бы изготовления более 2 тыс. разовых доз.

Как пояснил подозреваемый, партию наркотиков он приобрел через интернет-магазин. По условиям покупки, наркотики он забрал из так называемой «закладки» в г. Волгограде. В дальнейшем эту «синтетику» он намеревался сбыть на территории одного из государств СНГ. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

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