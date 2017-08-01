Полицейские задержали мужчину с 2 тысячами доз «синтетики»
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ворошиловского район Управления МВД России по г. Волгограду, совместно с полицейскими полка
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ворошиловского район Управления МВД России по г. Волгограду, совместно с полицейскими полка
В результате оперативных мероприятий во дворе дома по ул. Лужская правоохранители остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 36-летний житель Казахстана. В ходе личного досмотра и осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято синтетического наркотическое вещество содержащее
Как пояснил подозреваемый, партию наркотиков он приобрел через
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