Полицейские задержали мужчину с 2 тысячами доз «синтетики»

В результате оперативных мероприятий во дворе дома по ул. Лужская правоохранители остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 36-летний житель Казахстана. В ходе личного досмотра и осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято синтетического наркотическое вещество содержащее N-метилэфедрон, количества которого хватило бы изготовления более 2 тыс. разовых доз.

Как пояснил подозреваемый, партию наркотиков он приобрел через интернет-магазин. По условиям покупки, наркотики он забрал из так называемой «закладки» в г. Волгограде. В дальнейшем эту «синтетику» он намеревался сбыть на территории одного из государств СНГ. Подозреваемый задержан.