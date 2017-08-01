На Дальнем Востоке приостановили движение поездов из-за сбоя в электросетях
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Движение на железнодорожном участке от Забайкалья до Хабаровска приостановлено
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Движение на железнодорожном участке от Забайкалья до Хабаровска приостановлено
«В 14:10 мск на участке Могоча Забайкальской железной дороги — Хабаровск Дальневосточной железной дороги произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций. Движение на участке приостановлено. Причины отключения выясняются. Ожидаются задержки пассажирских поездов. РЖД принимает все возможные меры по возобновлению движения», — говорится в сообщении.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ