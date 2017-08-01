Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Как подготовить желудок к летнему отдыху
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Воевать будете сами»: СМИ о военной помощи США для Украины
Савченко о Саакашвили: Дорого обойдется Украине
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
17:17 (мск), источник: РИА Новости

На Дальнем Востоке приостановили движение поездов из-за сбоя в электросетях

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Движение на железнодорожном участке от Забайкалья до Хабаровска приостановлено из-за сбоя в электросетях Дальневосточного федерального округа, по этой причине ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщают РЖД во вторник.

Источник: РИА Новости

«В 14:10 мск на участке Могоча Забайкальской железной дороги — Хабаровск Дальневосточной железной дороги произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций. Движение на участке приостановлено. Причины отключения выясняются. Ожидаются задержки пассажирских поездов. РЖД принимает все возможные меры по возобновлению движения», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. По последним данным от министерства, мощность отключенных потребителей составляет 1150 МВт. Причины аварии в настоящее время выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Фигуранты дела 'банды ГТА' устроили перестрелку в Мособлсуде, трое убиты
Макфол рассказал, чем для россиян обернется ответ Москвы на санкции
В перестрелке в Мособлсуде убиты трое членов «банды ГТА»
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
На Дальнем Востоке нарушено электроснабжение
В Испании решили экстрадировать в США российского программиста
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Глава СПЧ приветствовал решение по распределению грантов для НКО
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь