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17:22 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове осудили директора фирмы за неуплату 50 млн рублей налогов

В Ростове суд признал виновным 51-летнего жителя области, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

В суде установлено, что директор компании «Форст» в течение трех лет не платил налоги, сумма долга составила 49,6 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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