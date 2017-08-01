В Ростове осудили директора фирмы за неуплату 50 млн рублей налогов
В Ростове суд признал виновным 51-летнего жителя области, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.
В Ростове суд признал виновным 51-летнего жителя области, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.
В суде установлено, что директор компании «Форст» в течение трех лет не платил налоги, сумма долга составила 49,6 млн рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.