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17:10 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем пьяный угонщик два дня катался на чужом авто

Мужчину остановили полицейские.

Источник: Новости Воронежа

Вечером 30 июля в полицию обратился 59-летний житель села Бахчеево Семилукского района. Он заявил, что у него угнали его «ВАЗ-21093».

Оказалось, что в тот день компания мужчин устроила застолье в гостях у 59-летнего мужчины. Они выпивали. Захмелевший хозяин уснул, а 36-летний гость достал у него из кармана ключи от авто и пошел кататься.

Около 17:00 хозяин проснулся и обнаружил пропажу. Тогда он позвонил в полицию.

Стражи порядка начали разыскивать автомобиль и угонщика. Остановить и задержать его удалось лишь на следующий день. Мужчина пьяным ехал по территории села.

«В отделе полиции 36-летний безработный дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Автомобиль изъяли и вернули владельцу».

За угон мужчине грозит до 5 лет колонии.

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