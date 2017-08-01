Под Воронежем пьяный угонщик два дня катался на чужом авто

Источник: Новости Воронежа

Вечером 30 июля в полицию обратился 59-летний житель села Бахчеево Семилукского района. Он заявил, что у него угнали его «ВАЗ-21093».

Оказалось, что в тот день компания мужчин устроила застолье в гостях у 59-летнего мужчины. Они выпивали. Захмелевший хозяин уснул, а 36-летний гость достал у него из кармана ключи от авто и пошел кататься.

Около 17:00 хозяин проснулся и обнаружил пропажу. Тогда он позвонил в полицию.

Стражи порядка начали разыскивать автомобиль и угонщика. Остановить и задержать его удалось лишь на следующий день. Мужчина пьяным ехал по территории села.

«В отделе полиции 36-летний безработный дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Автомобиль изъяли и вернули владельцу».