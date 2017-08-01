Казахстанский художник Сабур Мамбеев скончался в Алматинской области
АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Казахстанский художник Сабур Мамбеев скончался на базе отдыха у озера Алаколь в Алматинской области.
АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Казахстанский художник Сабур Мамбеев скончался на базе отдыха у озера Алаколь в Алматинской области.
Факт был зарегистрирован 26 июля на одной из баз отдыха, расположенной у озера Алаколь, где 89-летний художник находился вместе с родными. Пожилому мужчине, чуть не утонувшему в бассейне, оказали первую медицинскую помощь, после которой он пришел в себя. Но позднее мужчина все же скончался.
По предварительной версии местного медперсонала причиной смерти, вероятно, стал бронхоспазм.
Сабур Мамбеев родился в мае 1928 года в
Творческие работы художника хранятся в Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева, Музее искусства народов Востока, а также украшают Третьяковскую галерею, из которых наиболее известные «В горах» (1957), «Откочевка» (1959), «В пути» (1963), «Весна» (1964) и др. Отдельные работы Мамбеева находятся в частных коллекциях Казахстана, США, Европы и Азии.
Тем временем, по сообщению ДЧС Алматинской области в регионе в последнюю декаду наблюдается сильная жара, в связи с чем ситуация на водоемах вызывает особую тревогу. Только за последние сутки на различных водоемах региона уже утонули четыре человека, из них один ребенок.
Патрулирование водоемов осуществляется спасателями в усиленном режиме. И с начала купального сезона в Алматинской области удалось спасти уже 117 человек.