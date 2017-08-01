Заместитель транспортного прокурора Москвы отправлен под домашний арест

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Юркина Павла Владимировича меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.

Юркину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ).

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Ранее пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова сообщила, что ходатайство следствия об избрании Юркину меры пресечения было возвращено в связи с тем, что преступление, вменяемое фигуранту, было совершенно не на территории, относящейся к юрисдикции Мещанского суда Москвы.

28 июля источник «Интерфакса» сообщил о задержании заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркина при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 тыс. рублей.

В пресс-службе Генпрокуратуры «Интерфаксу» подтвердили факт задержания, уточнив, что Юркин подозревается в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), заявили в надзорном ведомстве.

Позже в пресс-службе московского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ добавили, что целью взятки, в получении которой подозревается зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы, было сокрытие улик по уголовному делу.