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17:44 (мск), источник: Интерфакс

Заместитель транспортного прокурора Москвы отправлен под домашний арест

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Головинский суд Москвы отправил под домашний арест до 28 сентября заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инстанции.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Юркина Павла Владимировича меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.

Юркину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ).

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Ранее пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова сообщила, что ходатайство следствия об избрании Юркину меры пресечения было возвращено в связи с тем, что преступление, вменяемое фигуранту, было совершенно не на территории, относящейся к юрисдикции Мещанского суда Москвы.

28 июля источник «Интерфакса» сообщил о задержании заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркина при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 тыс. рублей.

В пресс-службе Генпрокуратуры «Интерфаксу» подтвердили факт задержания, уточнив, что Юркин подозревается в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), заявили в надзорном ведомстве.

Позже в пресс-службе московского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ добавили, что целью взятки, в получении которой подозревается зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы, было сокрытие улик по уголовному делу.

«По данным следствия, заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, находясь с своем служебном кабинете, получил через посредника часть взятки в размере около 400 тысяч рублей от общей суммы в размере 2 млн рублей за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела, и прекращение уголовного дела», — сообщили в пресс-службе.

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