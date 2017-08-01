Чиновник, у которого прошли обыски в доме, не признаёт вину
Сегодня прошли обыски по делу главы Криулянского отделения Национального агентства продовольственной безопасности. Следователи и прокуроры побывали в кабинете и доме Иона Гангана.
Сегодня прошли обыски по делу главы Криулянского отделения Национального агентства продовольственной безопасности. Следователи и прокуроры побывали в кабинете и доме Иона Гангана.
«Обыски проводились с целью обнаружения оружия, которым угрожали человеку. К данному моменту оружие не найдено. Вскоре после обысков обвиняемого допросили. Он вину не признает», — сказал прокурор Криулян Александр Македон.
Ион Ганган проходит по делу о покушении на убийство. Заявление в полицию подал мужчина, которому чиновник угрожал пистолетом. Оружием Ион Ганган владеет законно. В период следствия он находится на свободе. Ранее Ион Ганган фигурировал в деле о дорожном происшествии. Сам криулянский чиновник прокомментировать новые обвинения отказался.