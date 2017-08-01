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18:09 (мск), источник: ТАСС

Суд в Москве арестовал имущество убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов.

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МОСКВА, 1 августа, /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

«Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой», — сказал защитник.

Адвокат также заявил, что обжалует данное решение в Мосгорсуде. «Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя», — пояснил защитник.

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Гривцов добавил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью экс-депутата. «Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении [уголовного преследования] из-за его смерти, и по закону дело должно было прекращено», — подчеркнул юрист. В свою очередь, срок следствия по делу о мошенничестве уже продлен до 24 октября.

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта. Вороненков в сопровождении охраны выходил из здания гостиницы, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого.

15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 («Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В октябре 2016 года он уехал на Украину, 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, объявленного в международный розыск.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Так что - Маше ничего не достанется???
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Юрий Гузов
Вымороченное имущество! Классика
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