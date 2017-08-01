Суд в Москве арестовал имущество убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова
В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов.
В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов.
МОСКВА, 1 августа, /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Гривцов.
«Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой», — сказал защитник.
Адвокат также заявил, что обжалует данное решение в Мосгорсуде. «Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя», — пояснил защитник.
Гривцов добавил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью
В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого.
15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении