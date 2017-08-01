Житель ВКО получил жуткие ожоги ног от дешевых носков

По информации медиков Глубоковской центральной районной больницы, житель села купил носки неподалеку от супермаркета, на вещевом рынке за 200 тенге. Надел их и проносил в течение рабочего дня. Примечательно, что мужчина сразу почувствовал легкое жжение, но не придал этому особого значения.

«Пациент работает горняком, и только вечером он увидел, что ноги очень сильно покраснели — как от мощного ожога. В результате он попал в больницу. Пока мы не можем однозначно сказать, был ли это химический ожог от белья, или у мужчины аллергия на некоторые компоненты, это предстоит выяснить. Но факт остается фактом: кожа у пациента почти полностью слезла в местах соприкосновения с носками», — рассказали врачи.