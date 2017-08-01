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19:15 (мск), источник: Nur.kz

Житель ВКО получил жуткие ожоги ног от дешевых носков

В Восточно-Казахстанской области мужчина, купив в магазине дешевые носки, получил сильнейший ожег стоп и части голени, пишет газета «Время».

По информации медиков Глубоковской центральной районной больницы, житель села купил носки неподалеку от супермаркета, на вещевом рынке за 200 тенге. Надел их и проносил в течение рабочего дня. Примечательно, что мужчина сразу почувствовал легкое жжение, но не придал этому особого значения.

«Пациент работает горняком, и только вечером он увидел, что ноги очень сильно покраснели — как от мощного ожога. В результате он попал в больницу. Пока мы не можем однозначно сказать, был ли это химический ожог от белья, или у мужчины аллергия на некоторые компоненты, это предстоит выяснить. Но факт остается фактом: кожа у пациента почти полностью слезла в местах соприкосновения с носками», — рассказали врачи.

В больнице добавили, что еще несколько дней мужчина проведет в палате. Сам пострадавший пока не собирается разбираться с продавцами, реализовавшими потенциально опасный товар.

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