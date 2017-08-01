На полицейского, устроившего смертельное ДТП в Талгаре, заведено уголовное дело

По данным портала, 28 июля в Талгаре на улице Кунаева произошло ДТП с участием патрульной машины с госномер 922 КР 05. Патрульная машина двигалась со стороны автостанции на очень большой скорости, по словам очевидцев, он проехал на красный свет светофора без спецсигнала. За рулем находился сотрудник Талгарского РУВД Еламан Тулегенов.