Молоковоз насмерть сбил пенсионерку на улице в Лепеле
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Пожилая женщина погибла под колесами молоковоза в Лепеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Пожилая женщина погибла под колесами молоковоза в Лепеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в 13:45 вторника на 155-м километре трассы М3 «Минск — Витебск».
«Водитель МАЗ наехал на женщину, переходившую проезжую часть», — сказали в ГАИ.
По информации инспекторов, от полученных травм 82-летняя местная жительница скончалась на месте. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода — до него от места наезда было около десяти метров.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту гибели женщины проверку.