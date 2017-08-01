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19:36 (мск), источник: Sputnik.by

Молоковоз насмерть сбил пенсионерку на улице в Лепеле

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Пожилая женщина погибла под колесами молоковоза в Лепеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в 13:45 вторника на 155-м километре трассы М3 «Минск — Витебск».

«Водитель МАЗ наехал на женщину, переходившую проезжую часть», — сказали в ГАИ.

По информации инспекторов, от полученных травм 82-летняя местная жительница скончалась на месте. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода — до него от места наезда было около десяти метров.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту гибели женщины проверку.

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