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20:01 (мск), источник: Интерфакс

В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь Мособлсуда уточнила имена напавших на конвоиров подсудимых по делу так называемой «банды ГТА».

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«В ходе перестрелки были ликвидированы трое нападавших — (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, Холик Субханов», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

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По ее словам, ранены и обезврежены Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.

«Четверо остальных подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже», — добавила Осипова.

Нападение было совершено уже после объявления перерыва в судебном заседании, когда пятеро подсудимых были помещены в лифт для транспортировки в конвойное помещение, расположенное в подвале Мособлсуда.

Так называемая «банда ГТА» была создана, по данным СКР, в 2012 году. В ее состав входило четырнадцать человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей членами банды были убиты 17 человек и двое ранены. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным избиением и угрозами. Девять участников предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.

Комментарии
4
Александр Спиваков
Почему 5 подсудимых собрали в одном лифте с одним(даже двумя) конвойными..?
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Дмитрий Анатольевич Владимиров
типичные московские имена и фамилии.
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Эдуард Завражнов
Побольше пускайте иноземцев в Россию...
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