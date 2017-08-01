В Омске водитель протаранил здание ФСБ

«Предварительно установлено, что водитель 1999 года рождения, двигаясь по Соборной площади в направлении ул. Ленина, не справился с управлением, допустил наезд на бордюр с последующим наездом на административное здание по улице Ленина, дом 2», — сообщили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области.