В Ростове столкнулись троллейбус и маршрутка, пострадали пять человек
Вечером 1 августа в
Вечером 1 августа в
Маршрутка Hyundai County и троллейбус ЛиАЗ столкнулись около 19 часов на проспекте Нагибина.
«По предварительным данным, водитель маршрутного такси не выдержал безопасное расстояние и допустил столкновение с троллейбусом», — сообщили в
Пять пассажиров обоих транспортных средств получили травмы в результате столкновения, их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются. Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель троллейбуса был вынужден резко затормозить