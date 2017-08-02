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09:18 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове столкнулись троллейбус и маршрутка, пострадали пять человек

Вечером 1 августа в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса.

Маршрутка Hyundai County и троллейбус ЛиАЗ столкнулись около 19 часов на проспекте Нагибина.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси не выдержал безопасное расстояние и допустил столкновение с троллейбусом», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Пять пассажиров обоих транспортных средств получили травмы в результате столкновения, их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель троллейбуса был вынужден резко затормозить из-за резко остановившегося перед ним внедорожника. А водитель маршрутки, ехавший следом за троллейбусом, затормозить не успел.

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