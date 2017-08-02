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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Трагедией закончились пьяные покатушки в Приморском крае

Жизнь девушки оборвалась в смертельном ДТП в селе Васильевка Михайловского района Приморья, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения взял машину своего отчима и предложил знакомым прокатиться. Знакомые согласились. В итоге горе-водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии одна из пассажирок получила травмы, не совместимые с жизнью.

Фигурант заключен под стражу и ожидает суда.

Таисия Масина.

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