Трагедией закончились пьяные покатушки в Приморском крае
Жизнь девушки оборвалась в смертельном ДТП в селе Васильевка Михайловского района Приморья, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.
Жизнь девушки оборвалась в смертельном ДТП в селе Васильевка Михайловского района Приморья, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.
По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения взял машину своего отчима и предложил знакомым прокатиться. Знакомые согласились. В итоге
Фигурант заключен под стражу и ожидает суда.
Таисия Масина.