Трагедией закончились пьяные покатушки в Приморском крае

По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения взял машину своего отчима и предложил знакомым прокатиться. Знакомые согласились. В итоге горе-водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии одна из пассажирок получила травмы, не совместимые с жизнью.