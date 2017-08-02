Дальний Восток отключило короткое замыкание на ЛЭП-220 — Минэнерго РФ

Во вторник вечером на Дальнем Востоке крупная авария в энергосистеме, которая привела к массовому отключению электроэнергии. Из-за отключения нескольких ЛЭП без электроэнергии остались как минимум три региона, были задержаны восемь поездов на Транссибе. На восстановление энергоснабжения Дальнего Востока ушло несколько часов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По данным минэнерго РФ, около 14:00 по московскому времени (21:00 в Хабаровске и Владивостоке) отключились высоковольтная линия (ВЛ) 500 кВ Бурейская ГЭС—Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС—Хабаровская, межгосударственная ВЛ Амурская—Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии в КНР), а также ВЛ 220 кВ Хабаровская—Волочаевка тяговая и Хабаровская—Левобережная.

Нарушения в работе объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ, сообщили в ведомстве. Это уже как минимум шестая крупная авария в Единой энергосистеме РФ с начала года, сообщает «Коммерсант». В основном такие сбои проходят по схеме каскадного отключения: автоматика отключает ЛЭП при перегрузке, после чего следует еще несколько отключений, пока система не стабилизируется. При штатной работе автоматики оборудование при блэкауте не страдает, и затем энергетикам удается в течение нескольких часов возобновить подачу электроэнергии потребителям.



На прошлой неделе крупное отключение произошло на Юге России, из-за чего без электричества остался Крым (причиной предварительно называли то аномальную жару, то перегрузку энергосистемы, то сбой на Ставропольской ГРЭС, официальных данных пока нет). А 27 июня аналогичный блэкаут случился в Сибири, тогда отключились несколько крупных ЛЭП. Тогда неофициально возможной причиной называли сбой автоматики на Братской ГЭС «Иркутскэнерго».

