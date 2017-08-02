Суд выдворил из России журналиста «Новой газеты»
Суд признал журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в РФ и постановил выслать его из страны.
Суд признал журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в РФ и постановил выслать его из страны.
Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз, в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ, передает корреспондент РБК.
«Постановлением от
Нурматова задержали недалеко от редакции, он был доставлен для установления личности в ОВД Басманного района.
Адвокат Даниил Хаймович подтвердил РБК, что журналиста «Новой газеты» признали виновным в административном правонарушении, назначили ему штраф в размере 5 тыс. рублей с выдворением за пределы России.