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00:39 (мск), источник: РБК

Суд выдворил из России журналиста «Новой газеты»

Суд признал журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в РФ и постановил выслать его из страны.

Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз, в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ, передает корреспондент РБК.

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«Постановлением от 01.08.2017 года Нурматов Х. Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначен штраф в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ», — рассказали РБК в пресс-службе суда.

Нурматова задержали недалеко от редакции, он был доставлен для установления личности в ОВД Басманного района.

Адвокат Даниил Хаймович подтвердил РБК, что журналиста «Новой газеты» признали виновным в административном правонарушении, назначили ему штраф в размере 5 тыс. рублей с выдворением за пределы России.

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