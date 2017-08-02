Суд выдворил из России журналиста «Новой газеты»

Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз, в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ, передает корреспондент РБК.

«Постановлением от 01.08.2017 года Нурматов Х. Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначен штраф в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ», — рассказали РБК в пресс-службе суда.

Нурматова задержали недалеко от редакции, он был доставлен для установления личности в ОВД Басманного района.