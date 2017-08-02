В Новосибирской области вице-мэр стал виновным посмертно
Но дело прекратили, так как обвинять и наказывать уже некого.
Но дело прекратили, так как обвинять и наказывать уже некого.
Анатолий Донец виновен. Это решил суд города Обь, в котором подсудимый, умерший в прошлом году, был
«Первоначально А. Донцу было предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в крупном размере, однако, суд пришел к выводу, что у подсудимого не было полномочий, чтобы исполнить обещания, данные взяткодателю,» — сообщает «Инцидент Новосибирск».
В итоге посмертный приговор звучит, как покушение на мошенничество.
А. Донец, как следует из материалов дела, хотел получить 1 млн. руб. от одного из местных застройщиков, в обмен на услуги в развитии бизнеса компании.