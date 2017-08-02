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08:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области вице-мэр стал виновным посмертно

Но дело прекратили, так как обвинять и наказывать уже некого.

Анатолий Донец виновен. Это решил суд города Обь, в котором подсудимый, умерший в прошлом году, был вице-мэром.

«Первоначально А. Донцу было предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в крупном размере, однако, суд пришел к выводу, что у подсудимого не было полномочий, чтобы исполнить обещания, данные взяткодателю,» — сообщает «Инцидент Новосибирск».

В итоге посмертный приговор звучит, как покушение на мошенничество.

А. Донец, как следует из материалов дела, хотел получить 1 млн. руб. от одного из местных застройщиков, в обмен на услуги в развитии бизнеса компании. Вице-мэр даже привлекал посредников. Но никаких денег получить чиновник не успел, так как оказался за решеткой.

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