Мужчина упал с Рудневского моста во Владивостоке
Врачи скорой доставили в больницу мужчину, получившего травмы в результате падения с высоты, сообщает ИА «Deita. ru».
Врачи скорой доставили в больницу мужчину, получившего травмы в результате падения с высоты, сообщает ИА «Deita. ru».
В ходе проверки стало известно, что горожанин по собственной неосторожности упал с Рудневского моста.
Корреспондент ИА «Deita.ru» выяснил, что несчастный случай произошел в дневное время, а пострадавшим в результате падения оказался 46-летний житель Владивостока.
Скорую на место происшествия вызвали случайные прохожие, которые обнаружили лежавшего на асфальте пострадавшего. Врачи доставили мужчину с травмой головы в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Игорь Бегунов.