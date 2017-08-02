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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина упал с Рудневского моста во Владивостоке

Врачи скорой доставили в больницу мужчину, получившего травмы в результате падения с высоты, сообщает ИА «Deita. ru».

В ходе проверки стало известно, что горожанин по собственной неосторожности упал с Рудневского моста.

Корреспондент ИА «Deita.ru» выяснил, что несчастный случай произошел в дневное время, а пострадавшим в результате падения оказался 46-летний житель Владивостока.

Скорую на место происшествия вызвали случайные прохожие, которые обнаружили лежавшего на асфальте пострадавшего. Врачи доставили мужчину с травмой головы в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

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