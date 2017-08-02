Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Что значит демарш России против США
В России упразднили понятие «дача»
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Перестрелка в здании Мособлсуда
03:38 (мск), источник: Интерфакс

На Дальнем Востоке будут расследовать масштабную энергоаварию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Дальневосточное управление Ростехнадзора создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока, сообщается на официальном сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин случившегося, результаты ее работы будут опубликованы», — говорится в сообщении.

По данным управления, из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке во вторник произошли масштабные отключения электричества. Были отключены мощности до 1,15 тыс. МВт, прекратили работу энергоблоки на Зейской и Бурейской гидроэлектростанциях (ГЭС), отключена Благовещенская ТЭЦ.

По данным МЧС, без энергоснабжения оставались потребители большинства дальневосточных регионов и частично районы Забайкальского края (Сибирь).

Позже Минэнерго РФ сообщило о полном восстановлении работы энергосистемы Дальнего Востока после аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь