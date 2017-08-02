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04:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Вор-гастролер» из Кемерово предстанет перед судом во Владивостоке

Мужчина обвиняется в совершении шести краж из коттеджей в столице Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Житель Кемеровской области предстанет перед судом в Приморье по обвинению в шести кражах и трех покушениях на кражу. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, мужчина проникал в коттеджи во Владивостоке и забирал ценные вещи и деньги.

«С октября 2016 по январь 2017 года фигурант совершил на территории города Владивостока шесть краж из коттеджей, откуда ему удалось похитить имущество на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. В частности он украл дорогостоящие предметы кожгалантереи, наручные часы, денежные средства в валюте Российской Федерации, долларах США, корейских вонах, гонконгских долларах и другое», — рассказала Елена Телегина.

При этом в трех случаях злоумышленник не смог завершить начатое преступление, так как его спугнули проснувшиеся хозяева.

После установления личности фигуранта, который уже успел вернуться к этому времени на родину в Кемеровскую область, правоохранители провели обыск по месту его проживания в городе Белово. В ходе обыска были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи, которые позднее возвращены потерпевшим.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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