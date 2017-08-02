Отсидевший псих-алкоголик избил молотком жителя Владивостока
Полиция до сих пор не задержала буйного горожанина.
Полиция до сих пор не задержала буйного горожанина.
В минувшие выходные во Владивостоке произошла жуткая история, сообщает РИА «Восток-Медиа». Горожанина, вышедшего в магазин, избил молотком агрессивный алкоголик.
Всё произошло ранним утром 29 июля возле дома на Спиридонова, 20. Как сообщают очевидцы, пострадавший — 52-летний мужчина — вышел в магазин. Там он стал свидетелем конфликта между молодым военнослужащим и маргиналом, на вид которому около 40 лет. Горожанин заступился за солдата, после чего второй участник спора
Личность нападавшего удалось установить ещё в день инцидента. Маргинала с молотком хорошо знали в местном магазине — он, как истинный любитель выпить, часто заходил туда за алкоголем. За плечами у нападавшего уже имеется тюремный срок по тяжкой статье. Вдобавок он имеет психическое заболевание и инвалидность. Несмотря на это, полиция только собирается его задерживать. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил информированный источник. Даже осматривать место происшествия стражи порядка приехали спустя два дня — в понедельник. Тем не менее наказания