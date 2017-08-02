Отсидевший псих-алкоголик избил молотком жителя Владивостока

В минувшие выходные во Владивостоке произошла жуткая история, сообщает РИА «Восток-Медиа». Горожанина, вышедшего в магазин, избил молотком агрессивный алкоголик.

Всё произошло ранним утром 29 июля возле дома на Спиридонова, 20. Как сообщают очевидцы, пострадавший — 52-летний мужчина — вышел в магазин. Там он стал свидетелем конфликта между молодым военнослужащим и маргиналом, на вид которому около 40 лет. Горожанин заступился за солдата, после чего второй участник спора куда-то убежал. Однако конфликт не был исчерпан. Вскоре он вернулся с молотком и с ходу набросился на 52-летнего владивостокца. Избив горожанина, он окончательно ретировался. Пострадавшего владивостокца увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сейчас его уже перевели в обычную палату.