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04:46 (мск), источник: Восток Медиа

Отсидевший псих-алкоголик избил молотком жителя Владивостока

Полиция до сих пор не задержала буйного горожанина.

В минувшие выходные во Владивостоке произошла жуткая история, сообщает РИА «Восток-Медиа». Горожанина, вышедшего в магазин, избил молотком агрессивный алкоголик.

Всё произошло ранним утром 29 июля возле дома на Спиридонова, 20. Как сообщают очевидцы, пострадавший — 52-летний мужчина — вышел в магазин. Там он стал свидетелем конфликта между молодым военнослужащим и маргиналом, на вид которому около 40 лет. Горожанин заступился за солдата, после чего второй участник спора куда-то убежал. Однако конфликт не был исчерпан. Вскоре он вернулся с молотком и с ходу набросился на 52-летнего владивостокца. Избив горожанина, он окончательно ретировался. Пострадавшего владивостокца увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сейчас его уже перевели в обычную палату.

Личность нападавшего удалось установить ещё в день инцидента. Маргинала с молотком хорошо знали в местном магазине — он, как истинный любитель выпить, часто заходил туда за алкоголем. За плечами у нападавшего уже имеется тюремный срок по тяжкой статье. Вдобавок он имеет психическое заболевание и инвалидность. Несмотря на это, полиция только собирается его задерживать. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил информированный источник. Даже осматривать место происшествия стражи порядка приехали спустя два дня — в понедельник. Тем не менее наказания алкоголику-молотобойцу избежать вряд ли удастся. Как минимум потому, что момент нападения попал на камеру наружного наблюдения.

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