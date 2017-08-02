Уголовное дело возбудили по факту смерти парашютиста в Приморье
Следователи установили, что гидроциклом, к которому была привязана веревка, управлял знакомый погибшего.
Следователи установили, что гидроциклом, к которому была привязана веревка, управлял знакомый погибшего.
Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.
Уголовное дело по факту гибели приморца, занимавшегося парасейлингом в поселке Подъяпольское Шкотовского района Приморья. Следователи установили, что гидроциклом, к которому была привязана веревка, управлял знакомый погибшего. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА PrimaMedia в
Напомним, что 8 июля 2017 года с 18.00 до 20.30, находясь на отдыхе в акватории водоема в поселке Подъяпольское, мужчина решил заняться экстремальными видами спорта, для чего привлек своего знакомого. Последний привязал веревку от парашюта погибшего к задней стойке своего гидроцикла, в то время, как пострадавший надел на себя парашют. Управляя гидроциклом, знакомый пострадавшего начал движение в сторону от берега, от натяжения веревки мужчина поднялся на высоту не менее чем 10 метров, однако резко стал снижаться, упал и ударился телом о бетонные блоки береговой линии. От полученных в результате падения травм мужчина умер.
«В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию. Следственное управление призывает граждан быть бдительными при организации экстремальных развлечений, соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», — заявила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ) Дарья Немцева.
От ИА PrimaMedia напомним, что 29 июля на базе отдыха в Рязановке произошел похожий случай. 34-летний сотрудник Уссурийской таможни при занятиях парасейлингом упал с большой высоты и умер. Родственник погибшего поделился с агентством, что высота падения, по заключению судмедэкспертов, составила 60−70 метров. Первую помощь молодому человеку оказывала его жена прямо в катере. На берегу, до приезда скорой, пострадавшему пыталась помочь оказавшаяся на пляже медик из Артема. Однако до прибытия врачей таможенник не дожил, полученные травмы были несовместимы с жизнью.