Четверо детей выпали из окон домов за сутки в Иркутской области

Четверо детей выпали из окон в Братске, Нижнеудинске, Заларях и Ербогачене Иркутской области накануне, 1 августа. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Инспекторы подразделений ПДН проводят по всем фактам всесторонние проверки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям и законным представителям несовершеннолетних с просьбой исключить бесконтрольное нахождение детей на балконах и у открытых окон.

«С начала года в регионе произошло 32 несчастных случая, связанных с выпадением малолетних детей из окон многоэтажных домов. В двух случаях происшествия привели к летальным исходам, в остальных — к получению телесных повреждений, в том числе повлекших тяжкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.