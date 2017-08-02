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05:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четверо детей выпали из окон домов за сутки в Иркутской области

Пострадавшие доставлены в больницу.

Четверо детей выпали из окон в Братске, Нижнеудинске, Заларях и Ербогачене Иркутской области накануне, 1 августа. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Инспекторы подразделений ПДН проводят по всем фактам всесторонние проверки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям и законным представителям несовершеннолетних с просьбой исключить бесконтрольное нахождение детей на балконах и у открытых окон.

«С начала года в регионе произошло 32 несчастных случая, связанных с выпадением малолетних детей из окон многоэтажных домов. В двух случаях происшествия привели к летальным исходам, в остальных — к получению телесных повреждений, в том числе повлекших тяжкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

В целях надлежащего обеспечения безопасности несовершеннолетних полиция рекомендует использовать специальные запирающие устройства на окнах, убирать предметы мебели, предоставляющие возможность ребенку самостоятельно подняться на подоконник, а также не оставлять детей с их старшими братьями, сестрами или одних в квартире.

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